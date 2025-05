Forum des sciences et technologies, de l’environnement et du développement durable – Parc des Dervallières Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 14:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Cette 11e édition du Forum propose des ateliers sur les sciences et la découverte de l’environnement, préparés par 26 classes des écoles nantaises et 26 partenaires.Les enfants, accompagnés de leur famille, pourront, par exemple, s’initier à l’art du cyanotype et aux empreintes végétales, utiliser un fond vert, un écran et une caméra pour créer et présenter leur propre bulletin météo, explorer les mares et leurs habitants comme les amphibiens, découvrir le TECH’NOMAD, le bus qui éveille la curiosité, et participer à bien d’autres ateliers interactifs !Foodtrucks sur place

Parc des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100