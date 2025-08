Forum des Seniors Atlantique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Forum des Seniors Atlantique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 10:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit sur invitation Gratuit sur invitation Adulte, Senior

3 jours pour s’informer, découvrir, être conseillé, se détendre. Bien vivre sa retraite, ça se prépare! Des stands, conférences et ateliers permettront d’accompagner les plus de 50 ans dans tous les domaines de la vie : retraite, patrimoine, vie associative, santé, logement, maintien à domicile, culture, gastronomie… Rendez-vous du 20 au 22 novembre 2025 à Nantes pour les 10 ans du Forum des Seniors Atlantique Invité d’honneur : Nelson MonfortPour la 10ème édition, retrouvez plusieurs temps forts et des inédits avec notamment la présence de Nelson MONFORT, journaliste sportif qui partagera avec nous des anecdotes sur les coulisses du sport à la télévision. Rencontrez et posez toutes vos questions à plus d’une centaine d’exposants.Découvrez près d’une trentaine d’associations, leurs actions et leur accompagnement. Assistez à plus d’une centaine de conférences et ateliers santé animés par des experts. Testez un nouveau sport, découvrez une Maison confortable et sécurisée, renseignez vous sur les habitats partagés, inclusifs, intergénérationnels… Parc des ExpositionsGrand Palais niveau 2Entrée piétonne par la porte 1

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://forumdesseniorsatlantique.fr/