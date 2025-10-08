Forum des séniors du 8e arrondissement : bien vivre et bien vieillir ensemble Mairie du 8e arrondissement PARIS

Forum des séniors du 8e arrondissement : bien vivre et bien vieillir ensemble Mairie du 8e arrondissement PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Le forum des séniors du 8e arrondissement est un rendez-vous incontournable pour les habitants de plus de 60 ans.

À travers des stands d’information, des ateliers pratiques et des rencontres avec des professionnels, ce forum propose un panorama complet des ressources disponibles pour bien vivre son âge. Santé, loisirs, accompagnement, numérique, prévention… les thématiques abordées sont variées et adaptées aux besoins des séniors.

C’est aussi un moment convivial pour échanger, poser ses questions et découvrir des initiatives locales qui favorisent le lien social et l’autonomie.

Une journée utile et chaleureuse, placée sous le signe du dialogue et de la solidarité intergénérationnelle.

La Mairie du 8e arrondissement organise un forum dédié aux séniors, pour s’informer, échanger et découvrir les services, activités et dispositifs qui accompagnent le bien-être et l’autonomie au quotidien.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Le forum se tiendra dans la salle des conférence de la mairie

Entrée libre

Nombre de place limitée à 150 personnes

Informations : emilie.maury@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris