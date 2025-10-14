Forum des séniors et des aidants Mairie du 18e arrondissement PARIS

Forum des séniors et des aidants Mairie du 18e arrondissement PARIS mardi 14 octobre 2025.

Stands d’informations et micro-conférences (protection juridique, santé, dispositifs d’aide).

Le matin est consacré aux aidants et l’après-midi aux séniors.

Programme du forum

Un forum d’informations à destination des aidants et des séniors à la mairie du 18e.

Le mardi 14 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-14T10:00:00+02:00_2025-10-14T17:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS