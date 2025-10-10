Forum des Séniors et des Aidants : s’informer, échanger, prendre soin Mairie du 6e arrondissement PARIS

Pensé comme un espace de dialogue et de ressources, le Forum des Séniors et des Aidants réunit professionnels, associations et acteurs du territoire autour des enjeux liés au vieillissement et à l’accompagnement.

Les visiteurs pourront découvrir des stands d’information sur les droits, les aides, les services à domicile, la santé ou encore les loisirs.

Des ateliers de bien-être seront également proposés pour se détendre, prendre soin de soi et partager des moments conviviaux. Ce forum est l’occasion de valoriser les rôles essentiels des aidants, de soutenir les séniors dans leur quotidien et de renforcer les liens entre générations.

Une journée utile et chaleureuse, ouverte à toutes et tous.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de place limitée à 300 personnes

Informations : sophie.roux.vdp@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris