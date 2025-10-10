Forum des services Châtillon-Coligny
Forum des services Châtillon-Coligny vendredi 10 octobre 2025.
Forum des services
8 Chemin de la Messe Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-10-10 09:30:00
fin : 2025-10-10 13:00:00
2025-10-10
Forum des services. de 9h30 à 13h. entrée gratuite. Café d’accueil offert. Présence de nombreux services France travail, mission locale, formation accueil promotion, CAF, département du Loiret, CPAM. .
8 Chemin de la Messe Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 69 31 13
English :
Service forum
German :
Forum für Dienstleistungen
Italiano :
Forum dei servizi
Espanol :
Foro de servicios
