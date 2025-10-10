Forum des services Châtillon-Coligny

Forum des services Châtillon-Coligny vendredi 10 octobre 2025.

Forum des services

8 Chemin de la Messe Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 09:30:00

fin : 2025-10-10 13:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Forum des services

Forum des services. de 9h30 à 13h. entrée gratuite. Café d’accueil offert. Présence de nombreux services France travail, mission locale, formation accueil promotion, CAF, département du Loiret, CPAM. .

8 Chemin de la Messe Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 69 31 13

English :

Service forum

German :

Forum für Dienstleistungen

Italiano :

Forum dei servizi

Espanol :

Foro de servicios

L’événement Forum des services Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD