Forum des solidarités Salle des fêtes Bar-le-Duc

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Samedi 2025-11-15 14:00:00
2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Animation sur l’extractivisme dans le monde (participation du public)
Focus: environnement et droits des peuples
MNE: Fresque ou jeu sur l’orpaillage au Surinam
AMATRAMI: les bénéficiaires proposeront un buffet international
Ambassadeur de tri propose des plats et des recettes anti gaspi
Mon Joyeux Foutoir proposer aux enfants des fabrications à base de bois
PERI NAUA , KT et ESSOR BA BURKINA coin jeux de solidarité et coopération
Autres stands Probables secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU CŒUR
Animation musicale le groupe de musiciens formé par les MNA
Grands jeux en bois de la ludothèque
Entrée libre.Tout public
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05 collectifmeusesolidarite@outlook.fr
English :
Animation on extractivism in the world (audience participation)
Focus: environment and human rights
MNE: Fresco or game on gold panning in Surinam
AMATRAMI: beneficiaries offer an international buffet
Waste sorting ambassador: proposes anti-wasteful dishes and recipes
« Mon Joyeux Foutoir » offers children wood-based crafts
PERI NAUA , KT and ESSOR BA BURKINA: solidarity and cooperation games corner
Other likely stands: secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU C?UR
Musical entertainment: the group of musicians formed by the MNAs
Large wooden games from the toy library
Free admission.
German :
Animation über den weltweiten Extraktivismus (Publikumsbeteiligung)
Fokus: Umwelt und Rechte der Völker
MNE: Wandgemälde oder Spiel über die Goldgewinnung in Surinam
AMATRAMI: Die Begünstigten bieten ein internationales Buffet an
Botschafter für Mülltrennung: schlägt Gerichte und Rezepte gegen Müll vor
« Mon Joyeux Foutoir » (Mein fröhliches Foutoir) bietet Kindern Holzarbeiten an
PERI NAUA, KT und ESSOR BA BURKINA: Spielecke zu Solidarität und Kooperation
Andere Stände Wahrscheinlich: Katholische Nothilfe, CCFD, ACAT , RESTO DU C?UR
Musikalische Unterhaltung: Die von den MNA gebildete Musikergruppe
Große Holzspiele aus der Ludothek
Freier Eintritt.
Italiano :
Animazione sull’estrattivismo nel mondo (partecipazione del pubblico)
Focus: ambiente e diritti umani
MNE: affresco o gioco sulla ricerca dell’oro in Suriname
AMATRAMI: i beneficiari offriranno un buffet internazionale
Ambasciatore della raccolta differenziata: propone piatti e ricette anti-spreco
« Mon Joyeux Foutoir » (Il mio disordine felice): offrire ai bambini la possibilità di costruire oggetti con il legno
PERI NAUA , KT e ESSOR BA BURKINA: angolo dei giochi di solidarietà e cooperazione
Altri stand probabili: secours catholique, CCFD, ACAT, RESTO DU C?UR
Intrattenimento musicale: il gruppo di musicisti formato dai MNA
Grandi giochi in legno della ludoteca
Ingresso libero.
Espanol :
Animación sobre el extractivismo en el mundo (participación del público)
Enfoque: medio ambiente y derechos humanos
MNE: Fresco o juego sobre el lavado de oro en Surinam
AMATRAMI: los beneficiarios ofrecerán un bufé internacional
Embajador de la clasificación de residuos: ofrecerá platos y recetas contra el despilfarro
« Mon Joyeux Foutoir » (Mi alegre desorden): ofrecer a los niños la oportunidad de hacer cosas con madera
PERI NAUA , KT y ESSOR BA BURKINA: rincón de juegos de solidaridad y cooperación
Otros stands probables: secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU CœUR
Animación musical: el grupo de músicos formado por las MNA
Grandes juegos de madera de la ludoteca
Entrada gratuita.
L’événement Forum des solidarités Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SUD MEUSE