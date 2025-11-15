Forum des solidarités Salle des fêtes Bar-le-Duc

Forum des solidarités Salle des fêtes Bar-le-Duc samedi 15 novembre 2025.

Forum des solidarités

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Animation sur l’extractivisme dans le monde (participation du public)

Focus: environnement et droits des peuples

MNE: Fresque ou jeu sur l’orpaillage au Surinam

AMATRAMI: les bénéficiaires proposeront un buffet international

Ambassadeur de tri propose des plats et des recettes anti gaspi

Mon Joyeux Foutoir proposer aux enfants des fabrications à base de bois

PERI NAUA , KT et ESSOR BA BURKINA coin jeux de solidarité et coopération

Autres stands Probables secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU CŒUR

Animation musicale le groupe de musiciens formé par les MNA

Grands jeux en bois de la ludothèque

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 42 33 13 05 collectifmeusesolidarite@outlook.fr

English :

Animation on extractivism in the world (audience participation)

Focus: environment and human rights

MNE: Fresco or game on gold panning in Surinam

AMATRAMI: beneficiaries offer an international buffet

Waste sorting ambassador: proposes anti-wasteful dishes and recipes

« Mon Joyeux Foutoir » offers children wood-based crafts

PERI NAUA , KT and ESSOR BA BURKINA: solidarity and cooperation games corner

Other likely stands: secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU C?UR

Musical entertainment: the group of musicians formed by the MNAs

Large wooden games from the toy library

Free admission.

German :

Animation über den weltweiten Extraktivismus (Publikumsbeteiligung)

Fokus: Umwelt und Rechte der Völker

MNE: Wandgemälde oder Spiel über die Goldgewinnung in Surinam

AMATRAMI: Die Begünstigten bieten ein internationales Buffet an

Botschafter für Mülltrennung: schlägt Gerichte und Rezepte gegen Müll vor

« Mon Joyeux Foutoir » (Mein fröhliches Foutoir) bietet Kindern Holzarbeiten an

PERI NAUA, KT und ESSOR BA BURKINA: Spielecke zu Solidarität und Kooperation

Andere Stände Wahrscheinlich: Katholische Nothilfe, CCFD, ACAT , RESTO DU C?UR

Musikalische Unterhaltung: Die von den MNA gebildete Musikergruppe

Große Holzspiele aus der Ludothek

Freier Eintritt.

Italiano :

Animazione sull’estrattivismo nel mondo (partecipazione del pubblico)

Focus: ambiente e diritti umani

MNE: affresco o gioco sulla ricerca dell’oro in Suriname

AMATRAMI: i beneficiari offriranno un buffet internazionale

Ambasciatore della raccolta differenziata: propone piatti e ricette anti-spreco

« Mon Joyeux Foutoir » (Il mio disordine felice): offrire ai bambini la possibilità di costruire oggetti con il legno

PERI NAUA , KT e ESSOR BA BURKINA: angolo dei giochi di solidarietà e cooperazione

Altri stand probabili: secours catholique, CCFD, ACAT, RESTO DU C?UR

Intrattenimento musicale: il gruppo di musicisti formato dai MNA

Grandi giochi in legno della ludoteca

Ingresso libero.

Espanol :

Animación sobre el extractivismo en el mundo (participación del público)

Enfoque: medio ambiente y derechos humanos

MNE: Fresco o juego sobre el lavado de oro en Surinam

AMATRAMI: los beneficiarios ofrecerán un bufé internacional

Embajador de la clasificación de residuos: ofrecerá platos y recetas contra el despilfarro

« Mon Joyeux Foutoir » (Mi alegre desorden): ofrecer a los niños la oportunidad de hacer cosas con madera

PERI NAUA , KT y ESSOR BA BURKINA: rincón de juegos de solidaridad y cooperación

Otros stands probables: secours catholique, CCFD, ACAT , RESTO DU CœUR

Animación musical: el grupo de músicos formado por las MNA

Grandes juegos de madera de la ludoteca

Entrada gratuita.

L’événement Forum des solidarités Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SUD MEUSE