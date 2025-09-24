Forum des Solutions à saisir à Niort Niort

Forum des Solutions à saisir à Niort

50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Forum des Solutions à saisir mercredi 24 septembre 2025 de 14h00 à 17h00 au Club de L’Acclameur à Niort.

Forum ouvert à tous.

Que vous soyez un jeune sans solution pour la rentrée scolaire, demandeur d’emploi, étudiant à la recherche d’une alternance, salarié avec un projet de reconversion… Ce forum est la SOLUTION pour vous !

Venez à la rencontre des professionnels qui seront présents pour trouver la solution adaptée à votre projet !

Au programme

-Rencontre avec des agences d’intérim et organismes de formation

-Service Civique Dating

-Renseignements sur les départs à l’étranger

-Conseils personnalisés par des professionnels du Service Public de l’Emploi .

50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

