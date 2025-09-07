Forum des Sports Route de Bordeaux Marmande

Rendez-vous dimanche 7 septembre à l’Espace Expo pour le Forum des Sports un événement gratuit et ouvert à toutes et tous, pour tester, rencontrer, s’informer… et surtout bouger !

Au programme

– Démonstrations & initiations

– Rencontres avec les clubs

– Animations pour petits et grands

– Remise des lots du Défi Sport Marmandais

– Départ & arrivée de la Running pour tous

– Performance de graff en direct

– Vote du public pour élire la photo sportive de l’année

Le Forum sera aussi l’occasion de découvrir les dispositifs proposés par l’Office Marmandais du Sport et le Service des Sports la Maison Sport Santé Marmandaise, l’Académie & Pépinière des Bénévoles et le Passeport Adultes & Tickets Loisirs. .

Route de Bordeaux Espace Exposition Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 30 oms.marmande@gmail.com

English : Forum des Sports

Join us on Sunday, September 7 at the Espace Expo for the Forum des Sports: a free event open to all, where you can try out, meet people, find out more? and, above all, get active!

German : Forum des Sports

Am Sonntag, den 7. September, findet im Espace Expo das Forum des Sports statt: eine kostenlose Veranstaltung für alle, die sich testen, treffen, informieren und vor allem bewegen wollen!

Italiano :

Domenica 7 settembre, presso l’Espace Expo, si terrà il Forum des Sports: un evento gratuito e aperto a tutti, in cui potrete provare a praticare sport, incontrare persone, saperne di più e, soprattutto, fare attività fisica!

Espanol : Forum des Sports

Únase a nosotros el domingo 7 de septiembre en el Espace Expo para asistir al Forum des Sports: un evento gratuito y abierto a todos, en el que podrá probar deportes, conocer gente, informarse… y, sobre todo, ¡activarse!

