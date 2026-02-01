Forum des Travaux Publics Espace Ventadour Égletons

Forum des Travaux Publics

Espace Ventadour Boulevard du puy Nègre Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-04

31ème édition du Forum pour l’emploi dans les Travaux Publics et le Génie Civil se déroulera mercredi 4 et jeudi 5 février 2026 à l’Espace Ventadour.

Organisé chaque année par l’association Formation Égletons l’Ambition (FEA), cet événement rassemblera près de 95 entreprises et plus de 130 stands, offrant une occasion unique de rencontres entre jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, professionnels et entreprises du secteur.

Formations

Métiers et débouchés

Recrutement et échanges avec des acteurs majeurs des Travaux Publics

Un événement ouvert à tous, à ne pas manquer ! .

Espace Ventadour Boulevard du puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 94 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des Travaux Publics

L’événement Forum des Travaux Publics Égletons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières