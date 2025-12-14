Forum d’hiver Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial
Forum d’hiver Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial vendredi 6 février 2026.
Forum d’hiver
Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Animé par les jeunes de la Communauté de l’Emmanuel, le Forum des jeunes est le rendez-vous des catholiques de 18-25 ans. .
Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 42 20 66 inscription@sacrecoeur-paray.org
