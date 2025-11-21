Forum d’information agriculture sécurité et loisirs Place Emile Colongin Grillon
Forum d’information agriculture sécurité et loisirs Place Emile Colongin Grillon vendredi 21 novembre 2025.
Forum d’information agriculture sécurité et loisirs
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
2025-11-21
Espace Maison Milon et Deltalab Prototype
vous invitent à une journée de découverte et d’échange autour des technologies de surveillance
Capteurs
Antennes réseaux
Drones
Satellites
Une journée pour découvrir l’innovation au service de nos territoires !
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Espace Maison Milon and Deltalab Prototype
invite you to a day of discovery and exchange around surveillance technologies:
Sensors
Network antennas
Drones
Satellites
A day to discover innovation at the service of our territories!
German :
Espace Maison Milon und Deltalab Prototype
laden Sie zu einem Tag der Entdeckung und des Austauschs rund um die Überwachungstechnologien ein:
Sensoren
Netzwerkantennen
Drohnen
Satelliten
Ein Tag, um die Innovation im Dienste unserer Gebiete zu entdecken!
Italiano :
L’Espace Maison Milon e Deltalab Prototype
vi invitano a una giornata di scoperta e scambio sulle tecnologie di sorveglianza:
Sensori
Antenne di rete
Droni
Satelliti
Una giornata per scoprire l’innovazione al servizio delle nostre regioni!
Espanol :
Espace Maison Milon y Deltalab Prototype
le invitan a una jornada de descubrimiento e intercambio en torno a las tecnologías de vigilancia:
Sensores
Antenas de red
Drones
Satélites
Una jornada para descubrir la innovación al servicio de nuestras regiones
L’événement Forum d’information agriculture sécurité et loisirs Grillon a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes