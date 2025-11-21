Forum d’information agriculture sécurité et loisirs Place Emile Colongin Grillon

Forum d’information agriculture sécurité et loisirs

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Début : 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-21 17:00:00

Espace Maison Milon et Deltalab Prototype

vous invitent à une journée de découverte et d’échange autour des technologies de surveillance

Capteurs

Antennes réseaux

Drones

Satellites

Une journée pour découvrir l’innovation au service de nos territoires !

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Espace Maison Milon and Deltalab Prototype

invite you to a day of discovery and exchange around surveillance technologies:

Sensors

Network antennas

Drones

Satellites

A day to discover innovation at the service of our territories!

German :

Espace Maison Milon und Deltalab Prototype

laden Sie zu einem Tag der Entdeckung und des Austauschs rund um die Überwachungstechnologien ein:

Sensoren

Netzwerkantennen

Drohnen

Satelliten

Ein Tag, um die Innovation im Dienste unserer Gebiete zu entdecken!

Italiano :

L’Espace Maison Milon e Deltalab Prototype

vi invitano a una giornata di scoperta e scambio sulle tecnologie di sorveglianza:

Sensori

Antenne di rete

Droni

Satelliti

Una giornata per scoprire l’innovazione al servizio delle nostre regioni!

Espanol :

Espace Maison Milon y Deltalab Prototype

le invitan a una jornada de descubrimiento e intercambio en torno a las tecnologías de vigilancia:

Sensores

Antenas de red

Drones

Satélites

Una jornada para descubrir la innovación al servicio de nuestras regiones

L’événement Forum d’information agriculture sécurité et loisirs Grillon a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes