Forum discussion Cité des paysages Saxon-Sion

Forum discussion Cité des paysages Saxon-Sion mercredi 15 octobre 2025.

Forum discussion Cité des paysages

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15 20:30:00

Date(s) :

2025-10-15

FORUM DISCUSSION QUELLES MOBILITÉS POUR LE SAINTOIS ?

Mercredi 15 octobre 2025 à 18h30 durée 2h à Cité des paysages

Gratuit sur inscription

Avec la ré-ouverture de la ligne ferroviaire en 2027, quels imaginaires invoquer en matière de transition pour le territoire ? Cet avènement important en matière de mobilité invite à penser le dynamisme des centres-bourgs, le développement de filières locales et plus globalement le défi de vivre et travailler en milieu rural dans un contexte de sobriété énergétique.

AVEC LA CC DU PAYS DU SAINTOIS

ET LORRAINE ÉNERGIE RENVOUVELABLE

Plus d’infos https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/programme/forum-discussion-quelles-mobilites-pour-le-saintois-28-septembreTout public

0 .

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

FORUM ? DISCUSSION: WHAT KIND OF MOBILITY FOR THE SAINTOIS?

Wednesday, October 15, 2025 at 6:30 p.m. 2 hours at Cité des paysages

Free with registration

With the reopening of the railroad line in 2027, what kind of imagination can we conjure up in terms of transition for the region? This important advent of mobility invites us to think about the dynamism of town centers, the development of local industries and, more generally, the challenge of living and working in rural areas in a context of energy sobriety.

WITH THE CC DU PAYS DU SAINTOIS

AND LORRAINE ÉNERGIE RENVOUVELABLE

Further information: https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/programme/forum-discussion-quelles-mobilites-pour-le-saintois-28-septembre

German :

FORUM ? DISKUSSION: WELCHE MOBILITÄT FÜR SAINTOIS?

Mittwoch, 15. Oktober 2025 um 18.30 Uhr Dauer 2 Stunden in Cité des paysages

Kostenlos nach Anmeldung

Mit der Wiedereröffnung der Eisenbahnlinie im Jahr 2027, welche Vorstellungswelten werden in Bezug auf den Übergang für das Gebiet beschworen? Dieses wichtige Ereignis im Bereich der Mobilität lädt dazu ein, über die Dynamik der Ortszentren, die Entwicklung lokaler Wirtschaftszweige und ganz allgemein über die Herausforderung nachzudenken, im ländlichen Raum in einem energiesparenden Kontext zu leben und zu arbeiten.

MIT DER CC DU PAYS DU SAINTOIS

UND LORRAINE ÉNERGIE RENVOUVELABLE

Weitere Informationen: https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/programme/forum-discussion-quelles-mobilites-pour-le-saintois-28-septembre

Italiano :

FORUM ? DISCUSSIONE: QUALE MOBILITÀ PER L’AREA DI SAN SANTO?

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle 18.30 per 2 ore alla Cité des paysages

Gratuito su iscrizione

Con la riapertura della linea ferroviaria nel 2027, quale visione possiamo immaginare per la transizione della regione? Questo importante progresso in termini di mobilità ci invita a riflettere sul dinamismo dei centri urbani, sullo sviluppo delle industrie locali e, più in generale, sulla sfida di vivere e lavorare nelle zone rurali in un contesto di sobrietà energetica.

CON IL CC DU PAYS DU SAINTOIS

E LORRAINE ÉNERGIE RENVOUVELABLE

Ulteriori informazioni: https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/programme/forum-discussion-quelles-mobilites-pour-le-saintois-28-septembre

Espanol :

FORO ? DEBATE: ¿QUÉ TIPO DE MOVILIDAD PARA LA ZONA DE SAINT SAINT?

Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 18.30 h durante 2 horas en la Cité des paysages

Inscripción gratuita

Con la reapertura de la línea ferroviaria en 2027, ¿qué visión podemos imaginar para la transición de la región? Este gran avance en términos de movilidad nos invita a reflexionar sobre el dinamismo de los centros urbanos, el desarrollo de las industrias locales y, más en general, el reto de vivir y trabajar en el medio rural en un contexto de sobriedad energética.

CON EL CC DU PAYS DU SAINTOIS

Y LORRAINE ÉNERGIE RENVOUVELABLE

Más información: https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/programme/forum-discussion-quelles-mobilites-pour-le-saintois-28-septembre

L’événement Forum discussion Cité des paysages Saxon-Sion a été mis à jour le 2025-09-23 par OT DU PAYS DU SAINTOIS