Forum du bénévolat 2026 Manufacture des Tabacs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La Manu accueille le forum du bénévolat, un événement majeur de la vie associative et du bénévolat qui réunit pendant 2 jours plus de 80 associations de tous horizons (culturel-loisirs, santé-social, éducation, environnement, solidarité, défense des consommateurs…).Le thème du forum 2026 ? « Le bénévolat au fil de l’âge » (l’action bénévole évolue selon les étapes de la vie : motivations, formes d’action et disponibilités entre jeunesse, vie active et retraite).Pour les associations : plus que jamais, la ressource bénévole est un sujet au cœur des préoccupations des associations. Sur deux jours, les associations ont la possibilité d’échanger avec les visiteurs présents pour leur présenter leurs actions et les convaincre de les rejoindre. Des ateliers et des conférences sont organisés pour répondre à leurs questions et leur donner une vision la plus précise et la plus large possible de la richesse de la vie associative de Nantes et de la Métropole.Pour les bénévoles et futur(e)s bénévoles : exclusivement consacré à la démarche bénévole, notre Forum est l’occasion pour eux de tout savoir sur le bénévolat et de rencontrer de nombreuses associations intervenant sur la Métropole nantaise. Sur deux jours, ils pourront échanger avec les bénévoles des associations présentes qui leur parleront mieux que bien des images et des textes de leur association. Des ateliers, des conférences et des conseils individuels les attendront aussi pour répondre à leurs questions et leur donner une vision la plus précise et la plus large possible de la richesse de la vie associative de Nantes et de la Métropole.

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

0240351217 https://nantes.francebenevolat.org/evenement/forum-du-benevolat-23-et-24-janvier-2026/