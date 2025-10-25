Forum du bien-être Salle Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon

Forum du bien-être

Salle Michel Colombe 18 rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Venez rencontrer des prestataires, des thérapeutes, des coachs, des artisans et créateurs locaux.

Venez encourager les artisans de votre bien-être qui sont près de chez vous ! .

Salle Michel Colombe 18 rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 85 48 54 54

