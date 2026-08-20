Forum du CEP au verre (44), Lycée de Briacé – Le Landreau (44), Le Landreau

mardi 29 septembre 2026 · Lycée de Briacé - Le Landreau (44) · Le Landreau

Informations pratiques

Forum du CEP au verre (44) Mardi 29 septembre, 09h00 Lycée de Briacé – Le Landreau (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 29 septembre 2026, de 9 h 00 à 13 h 00, au lycée de Briacé, 44430 Le Landreau.

Lieu de rendez-vous : directement sur place au lycée de Briacé à 9 h 00, ou départ de la Chambre d’agriculture à 8 h 30.

Lycée de Briacé – Le Landreau (44) Briacé – Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir la diversité des métiers et les opportunités d’emploi de la filière viticole.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire