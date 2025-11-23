Forum du jeu La Broque

Forum du jeu

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-11-23 10:00:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Une journée ludique et gratuite ! C’est une grande fête du jeu. Chaque année la salle polyvalente est transformée en un immense terrain de jeux jouets, jeux de société, jeux géants et jeu de construction…pour jouer en famille, entre amis. Le jeu est un loisir auquel tout le monde a droit, petits et grands. Cet événement offre l’occasion de voir et pratiquer des jeux traditionnels de notre patrimoine ou de l’autre bout du monde. De découvrir l’incroyable diversité des jeux des sociétés, les grands classiques, mais aussi des créations récentes. Profitez de cette parenthèse pour faire vivre une notion à laquelle nous croyons encore la relation de vivre ensemble. Petite restauration et buvette sur place. 0 .

166 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 68 81 colibri-bruche@wanadoo.fr

