Forum du Livre Saint-Louis

Le Forum du Livre de Saint-Louis s’impose comme l’un des rendez-vous littéraires majeurs du Grand Est. Chaque année, durant trois jours, la ville de Saint-Louis vibre au rythme des rencontres et des échanges, en accueillant plus de 250 auteurs et 60 exposants.

Au-delà des traditionnelles séances de dédicaces, le public profite d’une programmation riche et éclectique conférences, débats, tables rondes, lectures, projections de films, expositions, spectacles et animations dédiées à la jeunesse rythment l’événement. Trois distinctions littéraires y sont également décernées le Prix des Romancières, le Prix Jeunesse de la bande dessinée et le Prix du Lys.

Au fil des éditions, le Forum a vu défiler de grandes figures du monde des lettres et de l’édition, parmi lesquelles Simone Veil, Jean d’Ormesson, Didier van Cauwelaert, Jean-Christophe Rufin, Tomi Ungerer, Claude Durand, Éric-Emmanuel Schmitt, Marc Levy, ainsi que des membres de l’Académie française et plusieurs lauréats du Prix Goncourt.

Cette année, le Forum du Livre accueille Adélaïde de Clermont-Tonnerre en tant que présidente et une programmation toujours aussi riche avec Mélissa Da Costa, Victor Dixen, Léonor de Récondo, Marie Reppelin et bien d’autres… 0 .

