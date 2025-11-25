Forum du mieux vieillir Hall Denfert Saint-Maixent-l’École
Forum du mieux vieillir Hall Denfert Saint-Maixent-l’École mardi 25 novembre 2025.
Forum du mieux vieillir
Hall Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Venez au Forum du Mieux Vieillir pour trouver des conseils, rencontrer des experts et participer à des ateliers autour de la santé, du bien-être et de la qualité de vie au quotidien. .
Hall Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
English : Forum du mieux vieillir
German : Forum du mieux vieillir
Italiano :
Espanol : Forum du mieux vieillir
L’événement Forum du mieux vieillir Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Haut Val De Sèvre