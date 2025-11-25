Forum du mieux vieillir Hall Denfert Saint-Maixent-l’École

Forum du mieux vieillir Hall Denfert Saint-Maixent-l’École mardi 25 novembre 2025.

Forum du mieux vieillir

Hall Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez au Forum du Mieux Vieillir pour trouver des conseils, rencontrer des experts et participer à des ateliers autour de la santé, du bien-être et de la qualité de vie au quotidien. .

Hall Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

