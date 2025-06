Forum du réseautage – Le Blanc 19 juin 2025 17:00

Indre

Forum du réseautage Place de la Libération Le Blanc Indre

Agrandissons nos champs de vision. Retrouvons-nous autour d’un apéreautage à la salle des fêtes du Blanc

Se former et mieux choisir. Apprendre les uns des autres. Faire de nos différences une force. .

Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

English :

Let’s widen our fields of vision. Let’s get together for an aperitif at the Salle des Fêtes in Le Blanc

German :

Lassen Sie uns unser Blickfeld erweitern. Treffen wir uns zu einem Apéreautage im Festsaal von Le Blanc

Italiano :

Allarghiamo il nostro campo visivo. Riuniamoci per un aperitivo nella sala del villaggio Le Blanc

Espanol :

Ampliemos nuestro campo de visión. Tomemos un aperitivo en la sala de fiestas de Le Blanc

