Forum du service civique Maison de quartier Grette-Butte Besançon

Maison de quartier Grette-Butte 31BIS Rue du Général Brulard Besançon Doubs

Début : 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-11 17:00:00

2025-09-11

Envie d’être volontaire ? Lors de cet après-midi, tu pourras rencontrer directement des structures qui te présenteront le dispositif et obtenir des infos sur les missions disponibles.

À l’occasion du 15ème anniversaire du Service Civique, des animations et des témoignages seront mis à l’honneur. Des surprises et des cadeaux t’attendent.

Nous comptons sur ta présence ! N’hésite pas à en parler à tes ami.e.s .

Maison de quartier Grette-Butte 31BIS Rue du Général Brulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 85 85

