Forum du sport, de la culture et des associations Gourdon

Forum du sport, de la culture et des associations Gourdon dimanche 7 septembre 2025.

Forum du sport, de la culture et des associations

Pôle sportif de la Poussie Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir la richesse des activités sportives et associatives de notre belle ville de Gourdon ! Que vous soyez passionné de sport, à la recherche d’une nouvelle activité ou désireux de vous engager dans la vie associative, cet événement est fait pour vous.

Rencontrez les clubs sportifs et découvrez une multitude de disciplines pour tous les âges et tous les niveaux.

Explorez les associations locale qui animent notre communauté, qu’elles soient culturelles, sociales, ou caritatives.

Animations, démonstrations et inscriptions sur place pour débuter la rentrée du bon pied !

Ne manquez pas cette journée conviviale et festive, parfaite pour toute la famille !

Nous vous attendons nombreux ! .

Pôle sportif de la Poussie Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 17 servicesports@ccqb.fr

English :

Come and discover the wealth of sporting activities and associations in our beautiful town of Gourdon! Whether you’re a sports enthusiast, looking for a new activity or keen to get involved in community life, this is the event for you.

Meet the sports clubs and discover a multitude of disciplines for all ages and levels

German :

Entdecken Sie den Reichtum an Sport- und Vereinsaktivitäten in unserer schönen Stadt Gourdon! Ob Sie nun sportbegeistert sind, eine neue Aktivität suchen oder sich im Vereinsleben engagieren möchten, diese Veranstaltung ist wie für Sie gemacht.

Lernen Sie die Sportvereine kennen und entdecken Sie eine Vielzahl von Sportarten für jedes Alter und jedes Niveau

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza delle attività sportive e delle associazioni della nostra bella città di Gourdon! Se siete appassionati di sport, alla ricerca di una nuova attività o desiderosi di partecipare alla vita della comunità, questo è l’evento che fa per voi.

Incontrate le associazioni sportive e scoprite una moltitudine di discipline per tutte le età e tutti i livelli

Espanol :

Venga a descubrir la riqueza de las actividades y asociaciones deportivas de nuestra hermosa ciudad de Gourdon Si eres un apasionado del deporte, buscas una nueva actividad o quieres participar en la vida de la comunidad, este es tu evento.

Conozca los clubes deportivos y descubra una multitud de disciplinas para todas las edades y todos los niveles

