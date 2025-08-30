Forum du Sport et de la Culture Cahors

Forum du Sport et de la Culture Cahors samedi 30 août 2025.

Forum du Sport et de la Culture

Stade Lucien Desprats Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Cet événement annuel est organisé par l’Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors

Au programme, démonstrations, ateliers et découvertes. .

Stade Lucien Desprats Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 96 25

English :

This annual event is organized by the Office du Sport du Grand Cahors and the Service Culture de la ville de Cahors

German :

Diese jährliche Veranstaltung wird vom Sportamt des Grand Cahors und der Kulturabteilung der Stadt Cahors organisiert

Italiano :

Questo evento annuale è organizzato dall’Office du Sport du Grand Cahors e dal Service Culture de la ville de Cahors

Espanol :

Este acontecimiento anual está organizado por la Office du Sport du Grand Cahors y el Service Culture de la ville de Cahors

