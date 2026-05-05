Forum du Vivant, Salle Jacques Brel, Gonesse

Forum du Vivant 4 – 8 janvier 2027 Salle Jacques Brel Val-d’Oise

Organisé avec les collèges du territoire par la DSDEN95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-04T09:00:00+01:00 – 2027-01-04T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-08T09:00:00+01:00 – 2027-01-08T16:00:00+01:00

Accueil de groupes d’élèves, en 4 vagues de 200 jeunes sur une journée à caler sur la semaine (selon retours de la Ville à la demande de salle qui a été effectuée). 20 stands présentant des activités ludiques de découverte des métiers cibles (agriculture, horticulture, agroalimentaire), par des professionnels, établissements agricoles, partenaires de l’enseignement agricole en Île-de-France.

Salle Jacques Brel 5 rue du commandant fourneau, gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France

Parcours-découverte des métiers de l’agriculture et de la transformation alimentaire