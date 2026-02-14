Forum EAU et CLIMAT, la réponse des territoires, Ecole Normale Supérieure, Lyon (69), Lyon

Forum EAU et CLIMAT, la réponse des territoires 16 et 17 juin Ecole Normale Supérieure, Lyon (69) Métropole de Lyon

Deux jours pour…

partager les expériences et débattre entre élus, décideurs économiques des secteurs industriels, tertiaires et agricoles, gestionnaires, aménageurs, scientifiques, représentants des services de l’Etat, associations

découvrir les solutions d’adaptation au changement climatique en fonction des vulnérabilités de vos territoires

rencontrer les opérateurs qui faciliteront vos démarches

Le changement climatique s’accélère et ses impacts sur les ressources en eau s’intensifient, en particulier sur le bassin Rhône-Méditerranée, l’un des plus exposés au niveau mondial.

Face à l’intensité des phénomènes, s’adapter est une nécessité pour la santé, la sécurité, la qualité de vie de nos concitoyens et la pérennité de notre développement économique.

Acteurs des territoires, les clés de l’adaptation sont à votre main !

Les solutions existent pour réduire les vulnérabilités des territoires ou secteurs d’activité en agissant en priorité sur leurs fragilités face aux effets du changement climatique. C’est la stratégie portée par le Plan de Bassin d’Adaptation au Changement Climatique (PBACC), adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée fin 2023.

Un premier bilan à 2 ans montre des résultats encourageants mais alerte aussi sur la nécessité d’accélérer l’action de façon massive et de multiplier les opérations, afin de tenir une ambition collective de maitrise de nos besoins en eau et de réduction de notre consommation.

Vous souhaitez prendre part aux défis ? Elus, décideurs économiques des secteurs industriels, tertiaires et agricoles, techniciens de l’eau et des milieux aquatiques, urbanistes, aménageurs, services de l’Etat, scientifiques, sociologues, associations environnementales, acteurs de l’aménagement du territoire, ce forum est pour vous.

Réservez la date dans vos agendas !

Mardi 16 juin (14h00-19h00) et mercredi 17 juin (9h30-17h00) à l’ENS de Lyon

Au programme : des tables-rondes déclinées par profil de territoires, des retours d’expérience, des paroles de grands témoins, une table ronde en présence d’élu.e.s, une projection de film documentaire suivi d’un débat, des expositions et stands d’informations etc

Programme complet et inscriptions disponibles prochainement.

Ecole Normale Supérieure, Lyon (69) ENS, 15 parvis René Descartes, Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

