Forum économique du campus de Caen penser l’économie et les nouveaux métiers de demain 16B Quai Amiral Hamelin Caen

Mercredi 2025-11-12 09:00:00

2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Le campus de Caen de Sciences Po Rennes s’affirme comme un lieu de rencontre entre sciences sociales, dynamiques professionnelles et enjeux territoriaux. Le forum économique incarne cette ambition créer un espace d’échange entre étudiants, chercheurs, entreprises et institutions, au service des transitions en cours.

Conférences

Avec Brice Lalonde ancien candidat à l’élection présidentielle (1981), ancien secrétaire d’État à l’écologie, ancien ministre de l’Environnement. En tant qu’acteur engagé et témoin privilégié, Brice Lalonde a contribué à façonner les rapports complexes entre la pensée écologique et les dynamiques politiques.

En France, dès les années 1970, une pluralité d’associations et d’initiatives locales se mobilise pour alerter sur les enjeux environnementaux. Progressivement, la question écologique dépasse le cadre militant pour s’inscrire dans le débat national, jusqu’à devenir un objet politique à part entière. Cette évolution marque les prémices d’un mouvement structuré et influent.

Et avec Anne Chevrel Praticienne de la démocratie participative et de la concertation publique, diplômée en affaires publiques (Paris I Panthéon-Sorbonne), en économie industrielle (Université de Rennes I) et détentrice d’un Graduate Certificate in Environment, Public Involvement, Community Development (Griffith University, Australie). Fondatrice et directrice depuis 2014 de l’agence Vox Operatio, elle accompagne collectivités et acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de dialogue territorial. Ancienne garante à la Commission Nationale du Débat Public (2019-2023) et responsable du master Concertation et territoires en transitions de Sciences Po Rennes.

Tables-rondes

Comptabilité environnementale changer les règles du jeu ?

Objectif Explorer comment les entreprises et les collectivités peuvent intégrer les impacts environnementaux dans leur comptabilité et leurs décisions stratégiques.

Intervenants

Florent Courau, CEO Tek4Life

Caroline Volle, Vice présidente CESER Normandie

Emilie Nourrisson, Ingénieure Territoriale ADEME Normandie

Gouvernances en transition vers plus de participation ?

Objectif Questionner l’émergence de modèles plus inclusifs dans les territoires, les entreprises et les organisations collectives.

Intervenants

Anne Pinet, Chargée d’animation et de développement de la Coopérative Funéraire Normande

Tera Zaynab, Directrice chez réseau normand de la coopération et la solidarité internationales, Horizons Solidaires

Clément Charlot, Responsable de projet, Cité de l’alimentation

Léa Escalmel, Cheffe de Projet Communication Birdeo & People4Impact Co-Présidente de Sciences Po Rennes Alumni

Métiers de demain quelles compétences pour les transitions ?

Objectif Mieux comprendre les transformations du monde professionnel face aux crises climatiques, numériques et sociales.

Intervenants

Sophie Perdriel,Fondatrice MAGMA Seaweed

Mohamed Boutouil, Directeur Délégué Formations et Recherche chez Builders Ecole d’Ingenieurs

Claire Helene, PEGHAIRE GAUDEUL Dirigeante de SOLEVIAM Conseil

Vincent Petitet, Directeur transformation écologique et communication de l’EPA Paris Saclay

Marie Reveilhac, CMO à temps partiel | Co-Fondatrice & Ex-CEO de DansMaCulotte

Repenser les modèles économiques en territoires sobriété, circularité, relocalisation

Objectif Discuter des alternatives concrètes au modèle économique dominant circuits courts, écoconception, économie circulaire, relocalisation industrielle

Intervenants

Thibaud Tiercelet, Directeur grands projets chez Normandie Aménagement

Nicolas Cahlik, Fondateur Aggloplast

Grégory Chaudemanche, Doctorant Low-Tech, Nimec

Antoine Louiset, Entrepreneur Animateur, Convention des entreprises pour le climat (CEC)

Marina Cretenet, Enseignante Chercheuse, Université de Caen

Lucie Lecarpentier, Bioeconomy manager

Conférence de clôture

Rencontre avec Corentin de Chatelperron sur les low-tech

L’Ordre des Architectes organise une Action Territoriale (AT) 2025 autour du thème ménager un monde vivant en octobre-novembre 2025 sur l’ensemble du territoire français. Cette AT 2025 se décline en Normandie par le financement d’une exposition inédite présentant les travaux de recherche et d’expérimentation low-tech de la Biosphère Urbaine dirigée par Corentin de Chatelperron.

Cette exposition libre d’accès sera présentée au Moho, à Caen à partir du 3 novembre et fera l’objet d’une conférence ouverte au public le 13 novembre à 18h30.

Corentin de Chatelperron est ingénieur, explorateur et fondateur du Low-tech Lab et de l’association Biosphère Expérience. À bord du voilier laboratoire Nomade des Mers , il a parcouru le monde en quête de solutions techniques simples, durables et accessibles, inspirées de savoir-faire locaux. Son travail vise à expérimenter et partager ces découvertes au plus grand nombre afin de promouvoir une innovation frugale, résiliente et en lien avec le vivant. En 2023, Corentin de Chatelperron a vécu quatre mois dans le désert mexicain avec Caroline Pultz pour expérimenter un mode de vie autonome et durable grâce aux low-tech. En 2024, ils ont décidé tous deux d’élire domicile pendant quelques mois à Boulogne-Billancourt pour une expérience inédite vivre dans un appartement 100% low-tech.

En complément de la soirée avec Corentin de Chatelperron, nous vous proposons de découvrir au Dôme l’exposition Comment vivre dans le futur ? conçue à partir de ces expérimentations. .

English : Forum économique du campus de Caen penser l’économie et les nouveaux métiers de demain

The Caen campus of Sciences Po Rennes has established itself as a meeting place for social sciences, professional dynamics and regional issues. The economic forum embodies this ambition: to create a space for exchange between students, researchers, companies and institutions.

German : Forum économique du campus de Caen penser l’économie et les nouveaux métiers de demain

Der Campus Caen von Sciences Po Rennes ist ein Ort der Begegnung zwischen Sozialwissenschaften, beruflicher Dynamik und territorialen Herausforderungen. Das Wirtschaftsforum verkörpert diese Ambition: Es schafft einen Raum für den Austausch zwischen Studenten, Forschern, Unternehmen und Institutionen.

Italiano :

Il campus di Caen di Sciences Po Rennes si è affermato come luogo di incontro tra scienze sociali, dinamiche professionali e problematiche locali. Il forum economico incarna questa ambizione: creare un forum di scambio tra studenti, ricercatori, aziende e istituzioni.

Espanol :

El campus de Caen de Sciences Po Rennes se ha consolidado como punto de encuentro de las ciencias sociales, las dinámicas profesionales y las problemáticas locales. El foro económico encarna esta ambición: crear un foro de intercambio entre estudiantes, investigadores, empresas e instituciones.

