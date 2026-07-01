Forum écophyto 2026 (49), Les Jardins de l’Anjou, La Pommeraye (49), La Pommeraye
mardi 1 décembre 2026 · Les Jardins de l'Anjou, La Pommeraye (49) · La Pommeraye
Informations pratiques
Forum écophyto 2026 (49) Mardi 1 décembre, 10h00 Les Jardins de l’Anjou, La Pommeraye (49) Maine-et-Loire
Plus de détail et formulaire d’inscription à venir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00
Conseillers, techniciens, chargés de mission/de projet en agronomie et agroécologie, venez à la rencontre des animateurs et agriculteurs engagés dans des collectifs* en transition agroécologique le 1er décembre 2026 aux Jardins de l’Anjou à La Pommeraye, Mauges-sur-Loire.
Au programme de cette journée co-organisée par l’équipe d’animation régionale écophyto Pays de la Loire, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, la FRCIVAM PAYS DE LA LOIRE et la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire : résultats techniques, témoignages et échanges entre paires.
*Groupes du Réseau DEPHY Ecophyto, groupes 30 000 – Défi Plus et GIEE
Les Jardins de l’Anjou, La Pommeraye (49) Les Jardins de l’Anjou, Mauges-sur-Loire (49) La Pommeraye 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Rendez-vous le 1er décembre 2026 aux Jardins de l’Anjou à La Pommeraye (49).
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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