Forum Emploi des Femmes Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Forum Emploi des Femmes

Mardi 27 janvier 2026 de 9h à 12h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 09:00:00

fin : 2026-01-27 12:30:00

Date(s) :

2026-01-27

Une matinée d’échanges et de rencontres pour femmes en recherche d’emploi ou en reconversion. Découvrez initiatives locales, offres d’emploi et solutions concrètes avec entreprises, formations et structures d’accompagnement.

Forum emploi des femmes une matinée pleine de solutions et d’opportunités !

Venez participer à un événement dédié à votre avenir professionnel une matinée d’échanges, de rencontres et d’inspiration pour toutes les femmes en recherche d’emploi, en reconversion ou en réflexion sur leur parcours.

Au programme découvrir des initiatives locales innovantes, accéder à des offres d’emploi variées et trouver des réponses concrètes pour lever les freins qui peuvent compliquer l’accès à l’emploi (mobilité, garde d’enfants, formation, santé…).

Vous pourrez échanger avec des entreprises, des organismes de formation, des structures d’accompagnement et des acteurs du territoire mobilisés pour vous aider à avancer. Quels que soient vos besoins ou vos projets reprendre une activité, vous former, créer votre entreprise…Vous bénéficierez de conseils personnalisés et de solutions adaptées pour construire la suite de votre parcours professionnel en toute confiance. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mwioland@citedesmetiers.fr

English :

A morning of exchanges and meetings for women seeking employment or retraining. Discover local initiatives, job offers and concrete solutions with companies, training courses and support structures.

L’événement Forum Emploi des Femmes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence