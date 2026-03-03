Forum Emploi & Diversité Mairie du 17e arrondissement Paris

Après-midi co-organisée par le Conseil Local de Santé Mentale du 17e arrondissement, la Mairie du 17e arrondissement et France Travail avec la collaboration de différents partenaires œuvrant dans le domaine de l’insertion professionnelle : Cap Emploi, Club House, AGEFIPH, association Inklusion, Service Appui’s etc. Des stands entreprises (à l’attention principale des personnes en situation de handicap & souffrant de troubles psychiques) et acteurs de l’emploi / santé mentale seront proposés tout l’après-midi de 13h30 à 17h avec l’organisation en parallèle de trois tables rondes de 14h à 17h :

– Comment sensibiliser les acteurs de l’emploi à la santé mentale au sein de leur organisation ?

– La pair-aidance au service de l’emploi

– Comment aborder les questions de diversité et notamment de troubles psychiques auprès de l’employeur ?

Venez participer à un temps de rencontre dédié à l’inclusion professionnelle et à la destigmatisation de la santé mentale

Le mercredi 15 avril 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T13:30:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00

Mairie du 17e arrondissement 16-20 rue des Batignolles 75 017 Forum en salle Jacques Chirac (1er étage) et tables-rondes en salle des Mariages (1er étage)Paris

+33679061882



Afficher la carte du lieu Mairie du 17e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

