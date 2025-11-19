FORUM EMPLOI ET FORMATION salle jean marion Chasse-sur-Rhône

FORUM EMPLOI ET FORMATION Mercredi 19 novembre, 14h00 salle jean marion Isère

Job dating avec une quarantaine d’entreprises, présentation des centres de formation du secteur, découverte des métiers de l’industrie grâce aux casques de réalités virtuelles

salle jean marion 95 allee des lauriers 38670 chasse sur rhone Chasse-sur-Rhône 38670 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Forum emploi et formation forumchasse38