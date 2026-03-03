Forum emploi et jobs d’été Pau
Forum emploi et jobs d’été Pau mercredi 25 mars 2026.
Forum emploi et jobs d’été
Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
La Mission Locale organise son Forum de l’Emploi et des Jobs d’Été le mercredi 25 mars de 14h à 17h30 au Palais Beaumont à Pau.
Une quarantaine d’entreprises issues des secteurs du commerce, de l’animation, du tourisme, de la grande distribution, de l’hôtellerie-restauration, agroalimentaire, nettoyage industriel, aide à la personne, transport, logistique,… seront présentes et vous proposeront plus de 700 offres d’emploi.
Pour plus d’infos, rdv sur www.mljpau.fr ! .
Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 90 40 contact@mljpau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum emploi et jobs d’été
L’événement Forum emploi et jobs d’été Pau a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Pau