Forum emploi et jobs d’été Pau

Forum emploi et jobs d’été

Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La Mission Locale organise son Forum de l’Emploi et des Jobs d’Été le mercredi 25 mars de 14h à 17h30 au Palais Beaumont à Pau.

Une quarantaine d’entreprises issues des secteurs du commerce, de l’animation, du tourisme, de la grande distribution, de l’hôtellerie-restauration, agroalimentaire, nettoyage industriel, aide à la personne, transport, logistique,… seront présentes et vous proposeront plus de 700 offres d’emploi.

Pour plus d’infos, rdv sur www.mljpau.fr ! .

Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 90 40 contact@mljpau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

