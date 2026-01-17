Forum Emploi Formation Chartres-de-Bretagne – Agence RENNES SUD Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mardi 20 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

Envie de travailler ou de vous former ? Un Forum Emploi & Formation est organisé pour vous permettre de rencontrer directement des entreprises qui recrutent et des organismes de formation. Sur place, vous pourrez : découvrir des offres d’emploi et d’alternance, échanger avec des recruteurs, vous informer sur des formations pour apprendre un métier ou vous reconvertir, poser toutes vos questions sur votre projet professionnel. Services, industrie, logistique, restauration, sécurité, santé, social

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T17:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/555847

Chartres-de-Bretagne – Agence RENNES SUD 35131 Chartres-de-Bretagne Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



