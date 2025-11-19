FORUM EMPLOI FORMATION CHASSE SUR RHONE Chasse-sur-Rhône – Agence VIENNE Chasse-sur-Rhône

FORUM EMPLOI FORMATION CHASSE SUR RHONE Mercredi 19 novembre, 13h00 Chasse-sur-Rhône – Agence VIENNE Isère

FORUM EMPLOI MULTI SECTORIEL ET FORMATION Etudiants, jeunes diplômés, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion trouvez votre future opportunité professionnelle ou formation.

JOB DATING avec une quarantaine d’employeurs multi secteurs Information avec des centres de formation du territoire

Chasse-sur-Rhône – Agence VIENNE 38670 Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône 38670 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

