Forum Emploi Formation Lisieux 2026 21 rue Henry Chéron Lisieux
Forum Emploi Formation Lisieux 2026 21 rue Henry Chéron Lisieux mercredi 25 mars 2026.
Forum Emploi Formation Lisieux 2026
21 rue Henry Chéron 1055 Rue Édouard Branly Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 13:30:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Rencontrez les entreprises, organismes de formation et professionnels du territoire lors du Forum Emploi Formation 2026. RDV au Parc des Expositions de Lisieux !
Rencontrez les entreprises, organismes de formation et professionnels du territoire lors du Forum Emploi Formation 2026. RDV au Parc des Expositions de Lisieux ! .
21 rue Henry Chéron 1055 Rue Édouard Branly Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 communication@ville-lisieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum Emploi Formation Lisieux 2026
Meet local companies, training organisations and professionals at the 2026 Employment and Training Forum. See you at the Parc des Expositions in Lisieux!
L’événement Forum Emploi Formation Lisieux 2026 Lisieux a été mis à jour le 2026-03-06 par Calvados Attractivité