Forum emploi handicap du cidj Mairie du 15e arrondissement PARIS vendredi 7 novembre 2025.
En plus de l’espace recrutement, un espace orientation/conseils et accompagnement
Un espace insertion réunira des associations et acteurs de l’emploi et de l’orientation. Des conseillers de nombreux réseaux seront présents : Atouts pour tous Ile-de-France, les Académies d’Île-de-France, l’Agefiph, Cheops/Cap emploi/France Travail, l’ARML (Missions Locales Ile-de-France), le Comité Régional Ile-de-France Handisport et CAPSAAA Handisport, Droit au savoir, la MDPH 75, le CIDJ, Arpejeh, Handiwork, 100% Handinamique, BNP Paribas.
Forum Emploi Handicap du CIDJ, vendredi 7 novembre 2025, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Mairie du 15e (avec le soutien de la Mairie du 15e)
Entrée Salles de réunion rue Blomet (à l’angle du 31 rue Péclet), 75015 Paris –
Ⓜ12 Vaugirard
Entrée gratuite sur inscription, liste des partenaires et informations sur
https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap
#FEH2025 #SEEPH2025
Le Forum est organisé par le CIDJ dans le cadre de son programme Handijeunes et de la SEEPH 2025.
Le Forum Emploi Handicap est soutenu par la convention Atouts pour tous.
C’est la 14e édition d’un Forum unique. Emploi/Stages/Construction de parcours professionnel
Ce Forum réunira plus de 30 partenaires qui répondent aux besoins des élèves, étudiants, jeunes actifs et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Près de 20 entreprises proposeront des postes de tous niveaux du CAP à Bac+5, de divers secteurs, qu’il s’agisse d’emplois ou de stages.
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS
https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap isabelleguerif@cidj.com https://www.facebook.com/CIDJParis/ https://www.facebook.com/CIDJParis/