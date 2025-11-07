Forum emploi handicap du cidj Mairie du 15e arrondissement PARIS

Forum emploi handicap du cidj Mairie du 15e arrondissement PARIS vendredi 7 novembre 2025.

En plus de l’espace recrutement, un espace orientation/conseils et accompagnement

Un espace insertion réunira des associations et acteurs de l’emploi et de l’orientation. Des conseillers de nombreux réseaux seront présents : Atouts pour tous Ile-de-France, les Académies d’Île-de-France, l’Agefiph, Cheops/Cap emploi/France Travail, l’ARML (Missions Locales Ile-de-France), le Comité Régional Ile-de-France Handisport et CAPSAAA Handisport, Droit au savoir, la MDPH 75, le CIDJ, Arpejeh, Handiwork, 100% Handinamique, BNP Paribas.

https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap

#FEH2025 #SEEPH2025

Le Forum est organisé par le CIDJ dans le cadre de son programme Handijeunes et de la SEEPH 2025.

Le Forum Emploi Handicap est soutenu par la convention Atouts pour tous.

C’est la 14e édition d’un Forum unique. Emploi/Stages/Construction de parcours professionnel

Ce Forum réunira plus de 30 partenaires qui répondent aux besoins des élèves, étudiants, jeunes actifs et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Près de 20 entreprises proposeront des postes de tous niveaux du CAP à Bac+5, de divers secteurs, qu’il s’agisse d’emplois ou de stages.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap