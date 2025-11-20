Forum Emploi, inclusion égalité diversité Besançon
Forum Emploi, inclusion égalité diversité Besançon jeudi 20 novembre 2025.
Forum Emploi, inclusion égalité diversité
46 Avenue Villarceau Besançon Doubs
Début : 2025-11-20 08:30:00
fin : 2025-11-20 17:00:00
2025-11-20
Grand Forum Emploi inclusion-égalité-diversité RH & RSE. découverte de métiers, recrutement, job dating.
Clôture de l’édition numéro 4 du grand tour régional emploi inclusion Bourgogne Franche-Comté organisé par l’association Halte Discriminations .
46 Avenue Villarceau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 50 72 96
