Forum Emploi, Insertion & Formation Solerys Agence SAINT-DIZIER Saint-Dizier

Forum Emploi, Insertion & Formation Solerys Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence SAINT-DIZIER Haute-Marne

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T09:30:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T09:30:00

Venez à la rencontre de recruteurs, formateurs et acteurs de l’accompagnement du territoire de St Dizier On compte sur vous ! Pensez à vous munir de votre CV

Nous avons le plaisir de vous confirmer que le cabinet SOLERYS organise la 5ᵉ édition du Forum Emploi, Insertion & Formation, qui se tiendra le jeudi 6 novembre 2025 à l’Espace Coeur de Ville de Saint Dizier.

Venez à la rencontre de recruteurs, formateurs et acteurs de l'accompagnement du territoire de St Dizier On compte sur vous ! Pensez à vous munir de votre CV