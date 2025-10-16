Forum emploi JOB’ CHEM ENSCR Rennes

Forum emploi JOB’ CHEM ENSCR Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Forum emploi JOB’ CHEM ENSCR Rennes Jeudi 16 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription / Entrée payante

Organisé par l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

Job’Chem est un Forum Emploi qui offre l’opportunité aux entreprises et organismes de pouvoir échanger directement avec nos étudiants aux profils variés. Cette journée constitue un temps fort pour les futurs diplômés dans l’élaboration de leur projet professionnel, par la découverte de la variété des métiers de la chimie et les domaines d’activité, accessibles dès le diplôme en poche.

Que vous soyez une entreprise, un organisme public ou un professionnel du recrutement, cette nouvelle édition vous permettra de venir présenter vos activités et vos opportunités de stage, d’alternance et/ou d’emploi. Elle vous offrira également la possibilité de bénéficier d’un stand à l’ENSCR où vous pourrez installer votre kakémono, vos goodies ou tout autre support de communication.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T16:00:00.000+02:00

https://www.ensc-rennes.fr/formations/jobchem/

ENSCR 11 allée de Beaulieu Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine