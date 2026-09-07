Forum emploi Lyon nord-Val de Saône, Salle Saint-Exupéry, Genay

Informations pratiques

Forum emploi Lyon nord-Val de Saône Mardi 22 septembre, 09h30 Salle Saint-Exupéry Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00

Salle Saint-Exupéry 155 rue des Ecoles, 69730 Genay Genay 69730 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

9h30 – 16h, 155 rue des Écoles, Genay