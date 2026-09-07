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AGENDA · Genay

Forum emploi Lyon nord-Val de Saône, Salle Saint-Exupéry, Genay

mardi 22 septembre 2026 · Salle Saint-Exupéry · Genay

Forum emploi Lyon nord-Val de Saône, Salle Saint-Exupéry, Genay

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Salle Saint-Exupéry
Adresse
155 rue des Ecoles, 69730 Genay
Ville
69730 Genay
Département
Rhône

Forum emploi Lyon nord-Val de Saône Mardi 22 septembre, 09h30 Salle Saint-Exupéry Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00

Salle Saint-Exupéry 155 rue des Ecoles, 69730 Genay Genay 69730 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
9h30 – 16h, 155 rue des Écoles, Genay