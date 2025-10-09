Forum emploi multisectoriel 2025 Salle des fêtes de Pertuis Pertuis

Forum emploi multisectoriel 2025

Jeudi 9 octobre 2025 de 9h à 12h. Salle des fêtes de Pertuis Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Le forum de l’emploi multisectoriel se déroulera le jeudi 09 octobre 2025 à la Salle des fêtes de Pertuis , Espace Georges Jouvin , Rue Henri Silvy

Au programe



Des entreprises locales proposant emplois et/ou stages d’immersion professionnelle seront présentes.

Les partenaires sociaux seront là également pour accompagner les demandeurs d’emploi dans les différentes problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Les visiteurs pourront participer à un atelier de colorimétrie organisé par les partenaires du PLIE.



Sur inscription https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491325/forum-de-l-emploi-pertuis .

