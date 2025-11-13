Forum Emploi Multisectoriel à Ornans : Votre Avenir Professionnel Commence Ici ! Ornans – Agence BESANCON PLANOISE Ornans

Forum Emploi Multisectoriel à Ornans : Votre Avenir Professionnel Commence Ici ! Jeudi 13 novembre, 13h00 Ornans – Agence BESANCON PLANOISE Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Les employeurs proches de chez vous viennent à votre rencontre ! – Profitez de cette occasion pour découvrir de nombreuses opportunités d’emploi – Tous les secteurs qui recrutent sont représentés : industrie, bâtiment, commerce, restauration, transport, logistique, hôtellerie, tourisme, santé, soins, service à la personne *La liste des employeurs présents ce jour est non exhaustive.

Munis de votre CV A JOUR, adressez-vous aux stands des recruteurs de votre choix pour décrocher des ENTRETIENS, d

Ornans – Agence BESANCON PLANOISE 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne – Franche-Comté

Les employeurs proches de chez vous viennent à votre rencontre ! 1 jeune 1 solution #TousMobilisés