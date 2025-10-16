Forum emploi : rendez-vous jeudi 16 octobre Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Forum emploi : rendez-vous jeudi 16 octobre Jeudi 16 octobre, 13h30 Carré des Jalles Gironde

Sur inscription avant le 10 octobre inclus – gratuit

Des chefs d’entreprises et responsables ressources humaines d’entreprises locales seront présents avec des offres d’emploi dans de nombreux secteurs d’activité.

Le constat est partagé à la fois par les demandeurs d’emploi et les recruteurs : l’entretien d’embauche est souvent source de stress.

Un temps d’échange pourtant crucial où chacun poursuit des objectifs précis : présenter de façon claire et concise ses qualités, formations, expériences professionnelles et savoir-faire d’une part, et commenter le profil, les missions et l’entreprise d’autre part.

Le service Économie-emploi de la Ville et ses partenaires organisent un forum de l’emploi le jeudi 16 octobre à partir de 13h30 au Carré des Jalles.

