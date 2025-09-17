Forum Emploi – Un sommet pour tous – Nantes Nord Tour Québec Nantes

Forum Emploi – Un sommet pour tous – Nantes Nord Tour Québec Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Inscriptions sur place Tout public

L’association Un Sommet pour Tous vous propose la 5? édition de sa descente en rappel depuis une tour — accompagnée d’un forum emploi ! Un événement unique, où sensations fortes et opportunités professionnelles se rencontrent au cœur d’un quartier prioritaire de Nantes. Cette année, cap sur hashtag#Nantes Nord en haut de la tour Québec, pour une édition qui prend encore plus de hauteur et toujours le même objectif : créer du lien, révéler les talents, ouvrir des portes. Mercredi 17 septembre 2025 de 14h à 17h30 Gratuit et ouvert à toutes et tous

Tour Québec Nantes 44300

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/470591/forum-emploi-un-sommet-pour-tous-nantes-nord-nantes