FORUM emplois et formations de l’industrie Bar-le-Duc – Agence BAR LE DUC Bar-le-Duc

FORUM emplois et formations de l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Bar-le-Duc – Agence BAR LE DUC Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

Venez rencontrer des professionnels de l’industrie qui vous informeront sur les métiers ainsi que sur les recrutements en cours et à venir. Vous réfléchissez à vous former à un des nombreux métiers de l’industrie ? des organismes de formation seront présents pour vous aider sur votre projet professionnel.

Bar-le-Duc – Agence BAR LE DUC 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/510723 »}]

Venez rencontrer des professionnels de l’industrie qui vous informeront sur les métiers ainsi que sur les recrutements en cours et à venir. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution