FORUM EMPLOIS ET MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier
907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault
Espace Jeunes Citoyens
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Ce forum sera l’occasion de rencontrer des professionnels de l’animation sur l’Espace Jeunes Citoyens, et d’échanger avec eux sur les différents métiers et de candidater à des offres de travail et/ou de formation.
Au programme
• Des offres de formation et de stages
• Des rencontres avec des professionnels de l’animation
• Une présentation des métiers
• Des informations sur les financements
Professionnels présents (sous réserve)
CEMEA
FRANCAS
LEO LAGRANGE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’HERAULT
MUC
PROFESSION SPORT ET LOISIRS 34
UFCV 34
UFOLEP 34
CRAJEP
Seront également présents les prganismes pour vous informer sur les formations, les métiers ou les financements
Le CRIJ
France Travail
La mission locale de Montpellier
La ville de Montpellier
Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault .
