FORUM EMPLOIS ET MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier

FORUM EMPLOIS ET MÉTIERS DE L'ANIMATION

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Espace Jeunes Citoyens

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Ce forum sera l’occasion de rencontrer des professionnels de l’animation sur l’Espace Jeunes Citoyens, et d’échanger avec eux sur les différents métiers et de candidater à des offres de travail et/ou de formation.

Au programme

• Des offres de formation et de stages

• Des rencontres avec des professionnels de l’animation

• Une présentation des métiers

• Des informations sur les financements

Professionnels présents (sous réserve)

CEMEA

FRANCAS

LEO LAGRANGE

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’HERAULT

MUC

PROFESSION SPORT ET LOISIRS 34

UFCV 34

UFOLEP 34

CRAJEP

Seront également présents les prganismes pour vous informer sur les formations, les métiers ou les financements

Le CRIJ

France Travail

La mission locale de Montpellier

La ville de Montpellier

Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault .

907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie

