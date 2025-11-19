FORUM EMPLOIS ET MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Motivé par les relations humaines ? Envie d’un métier qui a du sens ?

Avec une large palette de métiers et de certifications professionnelles, l’Aide à la Personne est un secteur d’avenir qui recrute en nombre, offre de nombreuses opportunités avec ou sans diplôme et permet d’effectuer de réels parcours professionnels quel que soit son niveau de qualification.

AU PROGRAMME

– Découverte de métiers variés dans 26 activités exercées à domicile, qui facilitent la vie quotidienne des familles, l’accompagnement des enfants en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou handicapées.

– Infos sur les formations accessibles avec ou sans diplôme, et les parcours professionnels.

– Job dating nombreuses offres d’emploi (CDD, CDI, contrats de professionnalisation, à temps plein ou partiel), offres de formations, de stages, d’alternance.

Accès libre sans inscription dès 17 ans

Plus d’infos au 04.67.67.30.86

Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault .

907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement FORUM EMPLOIS ET MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES