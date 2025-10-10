Forum Entreprendre ensemble Espace Benoîte Groult Quimperlé
Forum Entreprendre ensemble Espace Benoîte Groult Quimperlé vendredi 10 octobre 2025.
Forum Entreprendre ensemble
Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Début : 2025-10-10 14:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00
2025-10-10
Particuliers venez trouver des solutions avec des pros qui vivent et travaillent à côté de chez vous dans presque tous les domaines !
Professionnels venez trouver des partenariats, des synergies, des recos sur votre territoire !
️Inspirez-vous de notre configuration par pôles d’activités !
Consultez le programme des conférences bientôt disponible sur le site
Suivez la page du réseau pour ne rien manquer des infos du forum ici Entreprendre Ensemble .
