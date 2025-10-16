Forum Entreprises Ingénieur d’Aix (FEI d’Aix) Centre de Congrès d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Jeudi 16 octobre 2025 de 9h à 18h. Centre de Congrès d’Aix-en-Provence 14 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-16 18:00:00

Le Forum Entreprises Ingénieur transforme le Campus Provence en hub d’innovation. Organisé par les Mines St Étienne, il connecte étudiants et professionnels de tous secteurs pour du networking, des stages et des opportunités d’emploi.

Association Forum Entreprises ISMIN, gérée par les élèves ingénieurs de l’École des Mines de Saint-Étienne (Campus de Gardanne).



Concept et Objectifs

Le Forum Entreprises Ingénieur (FEI) est un événement de recrutement et de networking de premier plan qui, pour sa 18ème édition, prend une nouvelle dimension régionale. Historiquement organisé sur le campus de l’école des Mines de Saint Etienne, l’événement se déplace au prestigieux Centre des Congrès d’Aix-en-Provence pour accroître son impact et son accessibilité.



Objectifs principaux

Connecter les Talents et les Entreprises Faciliter la rencontre entre les futurs ingénieurs et techniciens de la région Sud et les entreprises nationales et internationales, des startups aux grands groupes.

Promouvoir les Opportunités Professionnelles Présenter un large éventail d’offres de stages, d’alternances et de premiers emplois dans des secteurs technologiques de pointe.

Renforcer la Marque Employeur Offrir aux entreprises une plateforme de visibilité exceptionnelle pour valoriser leur culture, leurs projets et leurs opportunités de carrière auprès d’un public qualifié et ciblé.

Favoriser le Partage de Connaissances Animer des conférences et des tables rondes sur des thématiques d’innovation (IA, cybersécurité, IoT, etc.) pour inspirer les futurs professionnels et créer des synergies.





L’événement est conçu pour attirer deux types de publics

L’ensemble des étudiants de l’École des Mines de Saint-Étienne, incluant les cursus ISMIN (Informatique et Microélectronique), les Masters spécialisés et les alternants.

Les étudiants des établissements partenaires de renom, dont Épitech Marseille, les Arts et Métiers, et plusieurs filières spécialisées de l’Université d’Aix-Marseille (AMU).

L’événement s’inscrit au cœur d’un bassin de plus de 40 000 étudiants, garantissant une audience diverse et qualifiée.



Exposants (entreprises)

Entreprises de toutes tailles (startups, PME, grands groupes) des secteurs suivants

Informatique & Logiciel

Électronique & Systèmes Embarqués

Microélectronique & IoT

Cybersécurité

Conseil & ESN (Entreprises de Services du Numérique)

Industrie & Aéronautique

Santé & Biomédical

Service Public

4. Programme et Déroulement de la Journée

La journée sera rythmée par plusieurs temps forts pour maximiser les interactions

09h Accueil des participants (entreprises et étudiants) et café de bienvenue.

10h 18h Ouverture de l’espace d’exposition. Rencontres et échanges libres sur les stands.

Conférences Thématiques Des entreprises sélectionnées animeront des conférences de 30 à 45 minutes dans un amphithéâtre de 500 places, abordant des sujets d’innovation et de carrière. .

Centre de Congrès d’Aix-en-Provence 14 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 52 17 41 presidence@forum-ismin.com

English :

The Forum Entreprises Ingénieur transforms the Provence Campus into an innovation hub. Organized by Mines St Étienne, it connects students and professionals from all sectors for networking, internships and job opportunities.

German :

Das Forum Entreprises Ingénieur verwandelt den Campus Provence in einen Innovations-Hub. Es wird von Mines St Étienne organisiert und verbindet Studenten und Fachleute aus allen Bereichen für Networking, Praktika und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Italiano :

Il Forum Entreprises Ingénieur trasforma il Campus Provence in un polo di innovazione. Organizzato da Mines St Étienne, mette in contatto studenti e professionisti di tutti i settori per creare reti, stage e opportunità di lavoro.

Espanol :

El Forum Entreprises Ingénieur convierte el Campus Provence en un polo de innovación. Organizado por Mines St Étienne, pone en contacto a estudiantes y profesionales de todos los sectores para establecer contactos, realizar prácticas y encontrar oportunidades de empleo.

