Informations pratiques

Forum entreprises IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 15 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Recrutement stage et apprentissage en alternance GEII – Chimie – GMP

Cet événement est conçu pour permettre aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer dans un cadre professionnel.

Véritable espace d’échange et de networking, ce forum offre aux entreprises et aux étudiants de l’IUT de Rennes une occasion de tisser des liens professionnels et de concrétiser leurs projets.

Ce forum vous permet de développer votre réseau et de faciliter les mises en relation.

Date : chaque année au mois d’octobre

Horaire : 13h30 – 17h00

Lieu : IUT de Rennes – 3 rue du Clos Courtel, Rennes

Vous pourrez échanger avec les étudiants des départements de formation suivants :

GMP : Génie Mécanique et Productique

GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle

Chimie

Objectifs du forum :

Présenter votre activité et vos opportunités de stage ou d’alternance.

Échanger directement avec des étudiants motivés et préparés aux exigences des secteurs industriels et technologiques.

Identifier des profils correspondant à vos besoins en recrutement.

Développer vos liens avec l’IUT de Rennes et participer à la professionnalisation des étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-15T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-15T17:30:00.000+02:00

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https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 06 83 53 85 48

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00



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