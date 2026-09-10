Forum entreprises IUT de Rennes – Site Poincaré Rennes
mardi 26 janvier 2027 · IUT de Rennes - Site Poincaré · Rennes
Informations pratiques
Forum entreprises IUT de Rennes – Site Poincaré Rennes Mardi 26 janvier 2027, 13h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, sur inscription
« CAP entretien en GEA » – Recrutement stage et apprentissage en alternance
Cet événement est conçu pour permettre aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer dans un cadre professionnel.
Véritable espace d’échange et de networking, ce forum offre aux entreprises et aux étudiants de l’IUT de Rennes une occasion de tisser des liens professionnels et de concrétiser leurs projets.
Ce forum vous permet de développer votre réseau et de faciliter les mises en relation.
Date : chaque année au mois de janvier
Horaire : 13h30 – 17h00
Lieu : IUT de Rennes – Campus de Beaulieu – Département Gestion des Entreprises et des Administrations, 263, avenue du général Leclerc.
Vous pourrez échanger avec des étudiants issus du département de formation de GEA, préparés aux exigences du monde professionnel.
Objectifs du forum :
Présenter votre activité et vos opportunités professionnelles : stage, alternance
Échanger directement avec des étudiants et ainsi, identifier des profils correspondant à vos besoins en recrutement.
Développer vos liens avec les équipes pédagogiques de GEA et participer à la professionnalisation des étudiants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-26T13:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-26T17:00:00.000+01:00
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https://iut-rennes.univ-rennes1.fr 06 83 53 85 48
IUT de Rennes – Site Poincaré 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00
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